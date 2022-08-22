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    Bursa'da, damada kadın kıyafeti giydirip oynattılar

    Düğün töreni sonrasında damada kadın kıyafetleri giydiren arkadaşları, makyaj yapıp sokak ortasında oynattı. Yaşanan anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
    • 22.08.2022 - 14:36
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 15:01
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    Bursa'da, damada kadın kıyafeti giydirip oynattılar

    Bursa’da farklı düğün eğlencelerine bir yenisi daha eklendi…

    İnegöl ilçesinde, Şafak-Gözde Yüğrük çiftinin düğün töreninin ardından, çiftin arkadaşları evin önünde toplanıp damada zor anlar yaşattı.

    DHA’nın haberine göre; kadın kıyafetleri giydirilerek makyaj yapılan damat Şafak Yüğrük ile sağdıcı, gece yarısı sokak ortasında oynadı.

    Kafasında yumurta kırıldı, un ve yağ döküldü

    Sokak ortasına koyulan piknik tüpünün üstünde damada menemen yaptıran arkadaşları, yapılan yemeği beğenmeyince yumurtaları damadın başında tek tek kırdı. Damadın kafasından aşağı un ve sıvı yağ döküldü.

    Düğünün ardından yapılan bu eğlence geleneğinin, kadınların işlerinin zorluğunu, oyun ve eğlenceyle anlatmak için yapıldığı belirtildi.

    Bursa'da, damada kadın kıyafeti giydirip oynattılar ViDEO

    Bursa da, damada kadın kıyafeti giydirip oynattılar #1

    Bursa da, damada kadın kıyafeti giydirip oynattılar #2


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