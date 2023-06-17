Bursa'da damadını öldüren şüpheli ifade verdi Osmangazi ilçesinde kızı ile boşanmak için baskı yapan damadını gören İsmail Hakkı Özen, kendinden geçti. Damadını boğazından bıçaklayarak öldüren Özen, "Kızımı üzmesi zoruma gitti" dedi.

DHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki işçi emeklisi İsmail Hakkı Özen, dün saat 23.00 sıralarında, 8'inci Açelya Sokak'ta boşanmaları için kızı G. Gürbüz’e baskı yaptığı öne sürülen damadı Ali Gürbüz ile karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Belindeki bıçağı çıkartan İsmail Hakkı Özen, fabrikada işçi olarak çalışan damadını önce boğazından ardından da vücudunun 3 ayrı yerinden bıçakladı.

Damadımı öldürdüm, beni gelip alın"

Ağır yaralanan Gürbüz olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayet sonrası polisi telefonuyla arayan Özen, "Damadımı öldürdüm, beni gelip alın" diyerek ihbarda bulundu.

Kısa sürede belirtilen adrese gelen polisler, İsmail Hakkı Özen'i gözaltına aldı. Ali Gürbüz'ün cesedi ise otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

"Evli olmasına rağmen dini nikah yaptı"

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde sorgusu devam eden İsmail Hakkı Özen'in ifadesinde, "Damadım, evli olmasına rağmen başka bir kadınla dini nikah yapıp birlikte yaşıyordu. Boşanmaları için kızıma baskı yapıyor, tehditler yağdırıyordu. Onun bu davranışı zoruma gitti. Yolda karşılaştık. 'Neden böyle yapıyorsun?' diye sordum. Bana ters cevap verince sinirlendim. Ne yaptığımı bilmiyorum” dediği öğrenildi.