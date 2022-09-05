Petrol
95.04
2.17%
Euro
18.0148
-0.57%
Dolar
18.2106
0.06%
Altın
1.002
0.00%
Borsa
3223
0.00%
Bitcoin
361.420
-0.62%
BTXN Coin
5.15
4.04%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Bursa'da damat eğlencesini abartan 50 kişi, kendilerini uyaran polise saldırdı

    İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda sokakta damat eğlencesi yapan şahıslar, uyarı için gelen polis ekiplerine saldırırken, 10 kişi gözaltına alındı.
    • 05.09.2022 - 07:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da damat eğlencesini abartan 50 kişi, kendilerini uyaran polise saldırdı

    Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Orhaniye mahallesi Meriç sokakta damadın arkadaşları, sokakta alkol alıp müzikli eğlence düzenlediler. Vatandaşlar yüksek müzik sesi nedeniyle 112’yi arayarak ihbarda bulundular.

    Uyarıya aldırmadılar, polise saldırdılar

    İHA'nın haberine göre; olay yerine gelen polis ekiplerinin gençleri uyarmasına rağmen tepki gösteren bazı şahıslar, polis ekiplerine saldırmaya başladılar. Olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

    Bursa da damat eğlencesini abartan 50 kişi, kendilerini uyaran polise saldırdı #1

    50 saldırgandan 10'u gözaltına alındı

    Yaklaşık 50 kişi polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Polise saldıran 10 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldüler.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa da damat eğlencesini abartan 50 kişi, kendilerini uyaran polise saldırdı #2

    Bursa da damat eğlencesini abartan 50 kişi, kendilerini uyaran polise saldırdı #3

    Bursa da damat eğlencesini abartan 50 kişi, kendilerini uyaran polise saldırdı #4

    Bursa da damat eğlencesini abartan 50 kişi, kendilerini uyaran polise saldırdı #5

    Bursa da damat eğlencesini abartan 50 kişi, kendilerini uyaran polise saldırdı #6


    İlginizi Çekebilir

    4000 TL ile başladı günlük 400 dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 400 dolar kazanıyor!

    Konya'da düğünde şarkı kavgası çıktı
    3. Sayfa

    Konya'da düğünde şarkı kavgası çıktı

    Çocuklarını oyunculuk ajansına yazdıran anneye icra geldi
    3. Sayfa

    Çocuklarını oyunculuk ajansına yazdıran anneye icra geldi

    Görüş Bildir