Bursa'da damat eğlencesini abartan 50 kişi, kendilerini uyaran polise saldırdı

İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda sokakta damat eğlencesi yapan şahıslar, uyarı için gelen polis ekiplerine saldırırken, 10 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Orhaniye mahallesi Meriç sokakta damadın arkadaşları, sokakta alkol alıp müzikli eğlence düzenlediler. Vatandaşlar yüksek müzik sesi nedeniyle 112’yi arayarak ihbarda bulundular.

Uyarıya aldırmadılar, polise saldırdılar

İHA'nın haberine göre; olay yerine gelen polis ekiplerinin gençleri uyarmasına rağmen tepki gösteren bazı şahıslar, polis ekiplerine saldırmaya başladılar. Olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

50 saldırgandan 10'u gözaltına alındı

Yaklaşık 50 kişi polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Polise saldıran 10 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldüler.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.