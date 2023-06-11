Bursa'da damperi açık unutulan kamyon köprüye takıldı İnegöl'de, sürücüsünün açık unuttuğu hafriyat kamyonunun damperinin köprüye çarptığı anlar kameralara yansıdı.

DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesi Bursa-Ankara kara yolu Kulaca kavşağında Mehmet K. yükünü boşalttıktan sonra kamyonuyla yola çıktı.

Mehmet K.’nin açık unuttuğu damper köprüye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçti

Yerinden kopan damper köprüde asılı kalırken, kamyon ise bariyerleri aşarak karşı şeride geçip şarampole düştü.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan Mehmet K., itfaiye ekiplerince çıkarılıp, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O anlar kamerada

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Görüntülerde, kamyonun açık kalan damperinin, çarptığı üst geçitte sıkıştığı ve kamyonun bariyerleri aşıp karşı yöne geçerek şarampole düştüğü görüldü.

O sırada karşı yönden gelen araç sürücülerinin, son anda durup, kazadan saniyelerle kurtulması da görüntülere yansıdı.