Dolar
7.9634
0.3225%
Euro
9.4241
0.3471%
Altın
1901.53
-0.1349%
Borsa
1185.58
-1.0631%
G. Altın
488.124
0.4391%
Bitcoin
103197.4
-0.3359%
EXEN Coin
10.80
1.59%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Bursa'da 'damsız' kavgası ölümle bitti

    Bursa'da mekana 'damsız' girdiği için dışarı atılan kişi silahla geri gelip iş yeri sahibini vurdu. Yaralanan iş yeri sahibi ise bir gün sonra yanına aldığı arkadaşıyla, Nuri Toğrul'u göğsünden bıçakl
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2020 - 16:44
    • Güncelleme : 23.10.2020 - 17:05
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da 'damsız' kavgası ölümle bitti

    Nilüfer ilçesinde bir mekana eğlenmek için gelen Nuri Toğrul, içeri 'damsız' girerek iddiaya göre çevresinde bulunan kişileri rahatsız etti. Mekan sahibi M.T. tarafından ikaz edildikten sonra dışarı çıkarılan Toğrul, pompalı tüfekle gelerek etrafa ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmalar iş yeri sahibi M.T.'ye isabet etti.

    SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

    Hastanede tedavi edildikten sonra taburcu olan M.T. yanına E.C.Ö.'yü de alarak Nuri Toğrul'u metro istasyonu çıkışında beklemeye başladı. Metrodan inen Toğrul ile iki kişi arasında sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

    Bursa'da 'damsız' kavgası ölümle bitti VİDEO

    HAYATINI KAYBETTİ

    Kavganın büyümesi sonucu E.C.Ö. yanında getirdiği bıçakla Toğrul'u göğsünden yaraladı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Toğrul, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli E.C.Ö.'yü ve mekan sahibi M.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde olayı itiraf eden E.C.Ö., M.T. ve beraberindeki iki kişiyle birlikte adliyeye sevk edildi.

    Bursa da damsız kavgası ölümle bitti #1

    Bursa da damsız kavgası ölümle bitti #2

    Bursa da damsız kavgası ölümle bitti #3

    Görüş Bildir