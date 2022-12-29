Bursa'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye, Irak ve Azerbaycan uyruklu 16 kişi gözaltına alındı.

DEAŞ terör örgütünün finans ve insan kaynaklarına yönelik emnyet güçlerimizin operasyonları sürüyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu Suriye ve Irak'ta DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 16 şüpheliyi tespit etti.

16 şüpheli gözatına alındı

Irak, Suriye ve Azerbaycan uyruklu şüpheliler, şafak vakti adreslerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.