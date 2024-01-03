Bursa'da dehşete düşüren anlar! Yaşlı adam kamyonun altında kaldı... Yolun karşısında geçmeye çalışan Ramadan K., hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanarak yoğun bakıma kaldırıldı.

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İHA

Bursa'da herkesi dehşete düşüren bir kaza meydana geldi.

Osmangazi ilçesinde Muammer K. idaresindeki hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmek isteyen 60 yaşındaki Ramadan K.’ye çarptı.

Çarpma sonucu kamyon altında kalan Ramadan K. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ramadan K.’yi yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

"Birkaç saniye içinde kamyonun altında kaldı"

Ağır yaralanarak Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ramadan K.'nin tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza anında olay yerinde bulunan Muhammet Özer, "Dün kaza saatlerinde dükkanımın kapısının önünde arkadaşım ile sohbet ediyordum. Karşıdan karşıya geçiyordu abimiz, bir anda hafriyat kamyonunun altında kaldı.

Zaten kamyon sürücüsünün görüş açısında değildi. Her şey birkaç saniye içinde oldu. Biz ilk yardımımızı yaptık, zaten abinin durumu pek iyi değildi." dedi.

Öte yandan kaza anına ait yeni güvenlik kamerası ortaya çıktı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)