Bursa'da demir kapıya çarpan araç ikiye bölündü: 2 ölü 1 yaralı Bursa Yıldırım'da yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç önce bir iş yerinin demir kapısına, ardından da önündeki otomobile çarparak ikiye bölündü. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

İHA

Bursa'da feci kaza...

Saat 06.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan Serhat Y.'nin idaresindeki hafif ticari araç, süratle ilerlerken yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkıp cadde üstündeki bir iş yerinin demir parmaklıklı kapısına çarptı.

Savrulan araç, aynı istikamette ilerleyen Mehmet Y. idaresindeki otomobile vurarak durabildi.

Çarpışmanın etkisiyle 19 yaşındaki Serhat Y.'nin kullandığı ticari araç ortadan ikiye bölündü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye sevk edildi.

Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken sağlık görevlileri ikiye bölünen ticarideki Serhat Y.'ye ve yanında bulunan Serkan İnci ile Barış Üngör'e (20) müdahale etti.

Serkan İnci'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken Barış Üngör (20) ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken hastaneye kaldırılan Serhat Y.'nin durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi.