Bursa'da denetime ehliyetsiz yakalandı! Kaçmaya çalışmıyordum, kaza var sandım Ekiplerin uygulama yaptığı gören otomobil sürücüsü uygulama noktasından kaçmaya çalışınca ekiplerin kimlik sorgusu yaptığı genç 17 yaşında çıkınca “Kaçmaya çalışmıyordum, kaza var sandım.” dedi.

İHA

Güvenlik güçleri yollarda oluşabilecek sorunlara karşılık denetimleri ellinden bırakmıyor.

Yapılan denetimler kapsamında trafikte oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Öte yandan Bursa'nın Osmangazi ilçesinde trafik polisleri kural ihlali yapan sürücülere göz açtırmıyor.

Ekiplerin uygulama yaptığını gören bir otomobil sürücüsü geriye doğru kaçmaya çalışınca arka tarafında kalan ekipleri fark etmedi.

"Kaza var sandım"

Kaçamayacağını anlayan sürücü dörtlü yakıp polisin yanına gelmesini bekledi. Araçtan indirilen sürücü "Kaçmıyorum. Kaza var sandım, neden böyle yapıyorsunuz?" dedi.

17 yaşında olduğu tespit edildi

Kimlik kontrolü yapılan sürücü 17 yaşında çıkınca bahaneler de peş peşe geldi.

"Düğünümüz var, yola çıktık"

Önce kaza olduğunu bahanede eden sürücü cezadan kaçamayacağını anlayınca bu kez de polis ekiplerine "Kurban olayım ceza yazmayın, düğünümüz var, yola çıktık" deyip, davetiye gösterdi.

Polis ve sürücünün arasındaki ilginç diyaloglar kameralara yansırken, araç sahibine ve sürücüye toplamda 8 bin lira ceza kesildi.