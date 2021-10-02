Euro
10.2684
-0.38%
Dolar
8.8554
-0.37%
Altın
501.19
-0.11%
Borsa
1.401
-0.35%
Bitcoin
419.615
5.96%
EXEN Coin
19.99
-0.05%
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Bursa'da deniz otobüsündeki tacizciye 10 yıl hapis istemi

    İstanbul-Bursa seferinde yanındaki kadına cinsel saldırıda bulunması sonucu tutuklanan zanlının görüntüleri delil sayıldı. Mahkeme, tutuklu yargılanmasına karar verirken 10 yıl hapis istedi.
    • DHA
    • 02.10.2021 - 11:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da deniz otobüsündeki tacizciye 10 yıl hapis istemi

    İstanbul Yenikapı'dan Bursa'ya giden deniz otobüsünün üst katında yolculuk eden Yusuf Yıldırım, yanında oturan G.Ş. adlı kadın yolcuyu, uyuduğu sırada cinsel saldırıda bulundu.

    Yıldırım, G.Ş.'nin uyanıp, paniklemesiyle alt kata inerek uzaklaşmak istedi.

    YOLCULAR YAKALADI

    G.Ş. yüksek sesle yaşadıklarını anlatınca deniz otobüsünde hareketlilik yaşandı. Bazı yolcular, alt kata inip Yıldırım'ı yakalayarak, özel güvenlik görevlilerine teslim etti.

    Bursa da deniz otobüsündeki tacizciye 10 yıl hapis istemi #1

    EMNİYETE TESLİM EDİLDİ

    G.Ş.'nin şikayeti üzerine rotası değiştirilen deniz otobüsü Yalova'nın Armutlu ilçesindeki iskeleye yanaştı. Yusuf Yıldırım, ihbar üzerine iskelede bekleyen Armutlu İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı ekiplere teslim edildi.

    Bursa da deniz otobüsündeki tacizciye 10 yıl hapis istemi #2

    TUTUKLANDI

    Hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı' suçundan arama kararı bulunduğu saptanan Yıldırım, ifadesinin ardından sevk edildiği Gemlik Adliyesi'nde her iki suçtan tutuklanarak, Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

    'ÖNCE İSTEM DIŞI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM'

    Polis ve savcılıkta ifade veren G.Ş., yanında oturan Yusuf Yıldırım'ın, kendisine elle temas ettiğini belirterek, "Bunun istem dışı olduğunu düşündüm, daha sonra uyurken elini pantolonumun içine sokmaya çalıştığını fark ettim. Korktum, panik yaptım. Başına gelecekleri anlayınca yanımdan kalktı. Kendisinden şikayetçiyim. Avukatımla, olayın takipçisi olacağım” dedi.

    Bursa da deniz otobüsündeki tacizciye 10 yıl hapis istemi #3

    KAMERA GÖRÜNTÜSÜ DELİL KABUL EDİLDİ

    Öte yandan olay sonrası deniz otobüsünde yaşanan hareketlilik, güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde G.Ş.'nin ayağa kalktığı, Yusuf Yıldırım'ın hızlıca alt kata indiği ve bazı yolcuların merdivenden inen Yıldırım'ı ensesinden tutarak durdurduğu anlar yer aldı. Bu görüntüler ise polis tarafından delil olarak savcılığa verildi.

    Bursa da deniz otobüsündeki tacizciye 10 yıl hapis istemi #4

    SORUŞTURMA TAMAMLANDI

    Gemlik Cumhuriyet Savcılığı, Yusuf Yıldırım hakkındaki soruşturmayı tamamlandı.

    Soruşturma sonunda, Yıldırım hakkında, Gemlik 1 Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Basit cinsel saldırı’ suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu bulunan Yıldırım'ın yargılanmasına, önümüzdeki günlerde başlanacak.

    Bursa da deniz otobüsündeki tacizciye 10 yıl hapis istemi #5

    Bursa da deniz otobüsündeki tacizciye 10 yıl hapis istemi #6

    Bursa da deniz otobüsündeki tacizciye 10 yıl hapis istemi #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir