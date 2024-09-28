Bursa'da deniz otobüsünün tuvaletinde ölü bulunan kişinin kimliği tespit edildi Mudanya'da İstanbul Deniz Otobüsleri'ne (İDO) ait deniz otobüsünün tuvaletinde, ölüm nedeni henüz belirlenemeyen 30-40 yaşlarında bir kişinin bulunması sonrası soruşturma başlatıldı. İncelemeler kapsamında cesedin kime ait olduğu belirlendi.

İHA

Bursa'da dün saat 20.30 sıralarında, Mudanya'nın Güzelyalı Mahallesi Bursa Feribot İskelesi'nde, Yenikapı-Bursa seferini tamamlayan İDO'ya ait deniz otobüsünün iskeleye yanaşması sonrası yolcular inerken, ekipler tarafından son kontroller yapıldı.

Bu sırada, tuvalet kısmında bir kişinin hareketsiz yattığı fark edildi.

UYUŞTURUCU KULLANIM APARATI BULUNDU

İhbar üzerine iskeleye polis ve sahil güvenlik komutanlığı ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edilirken yapılan muayenede, üzerinden kimlik çıkmayan 30-40 yaşlarındaki kişinin öldüğü belirlendi.

Ayrıca, yanında da uyuşturucu kullanım aparatı bulundu.

Ceset, kime ait olduğu ve ölüm nedeninin belirlenmesi için, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken vapur içinde savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı inceleme yaptı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Çalışmalar sonrası, cesedin 42 yaşındaki Duran Doğanyiğit'e ait olduğu belirlendi. Doğanyiğit'in asıl ölüm sebebi ise yapılan otopsi sonrası ortaya çıkacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)