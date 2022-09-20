Bursa'da denize düşen yaşlı adama vatandaşlar müdahale etti

Balık tutarken yaşlı bir adamın denizde çırpındığını gören vatandaşlar denize atladı. Ekip yardımıyla denizden çıkarılan yaşlı adama kalp masajı yapıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki iskelede balık tutan vatandaşlar, yaşlı bir adamı yüzerken gördü.

Suyun üzerinde yüz üstü duran adamın ayağında ayakkabı gören vatandaşlar, harekete geçti.

Yaşlı adamın boğulduğunu anlayan balıkçılar kolları sıvayıp yardım etmeye başladı.

Denize atlayıp kurtardılar

Yaşlı adamı kurtarmak için bölgede bulunan 2 vatandaş denize atlarken, boğulmak üzere olan adamın kafasını su üzerinde tutmak için çaba sarf ettiler.

İlk olarak vatandaşlar, sonrasında da itfaiye ekipleri, adamı denizden çıkarmak isterken zor anlar yaşadı.

Yaşlı adama ilk müdahale

Sudan çıkarılınca ilk müdahalesi ve kalp masajı yapılan yaşlı adam, 112 ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adamın kimliği ile alakalı araştırma sürüyor.