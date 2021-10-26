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    Bursa’da derbiyi izleyen taraftarlar arasında kavga

    Çay bahçesinde Beşiktaş-Galatasaray maçını izleyen taraftarların maç sonu birbirine girdiği o anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 26.10.2021 - 10:05
    • Güncelleme : 26.10.2021 - 10:33
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    Bursa’da derbiyi izleyen taraftarlar arasında kavga

    Dün akşam Süper Lig'in kritik derbilerinden biri oynandı.

    Beşiktaş evinde, Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

    Bursa'da yaşayan fanatik taraftarlardan bazıları, derbiyi izlemek için Osmangazi ilçesindeki bir çay bahçesinde toplandı.

    Maç sonu Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederken tezahürat yapan taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

    SANDALYELERLE BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

    Taraftarlar bir süre sonra kavgaya tutuşarak ortalığı birbirine kattı. Kavga, çevredeki vatandaşların müdahalesi ile sonlandı.

    Yaşanan o anları ise bir vatandaş, cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

    Bursa’da Beşiktaş-Galatasaray maçını izleyen taraftarlar arasında kavga

    Bursa’da derbiyi izleyen taraftarlar arasında kavga #1

    Bursa’da derbiyi izleyen taraftarlar arasında kavga #2

    Bursa’da derbiyi izleyen taraftarlar arasında kavga #3

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