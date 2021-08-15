Düştüğü dereden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi’ndeki Sağlık Parkı’na giden bir kişi, dereye düştü.

Parkta bulunan diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kişiyi düştüğü dereden çıkardı.

Hafif yaralı olarak kurtarılan kişi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bursa’da dereye düşen kişi kurtarıldı ViDEO