Bursa'da dereye düşen tırdaki 2 kişi yaralandı

Direksiyon hidroliği boşalan tırın kontrolden çıkarak 6 metre yükseklikten dereye düştüğü o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul-Bursa yolunun Ovaakça mevkiinde Bahtiyar K. idaresindeki 16 AAK 715 çekici ve bağlı olan 16 ADG 545 plakalı römorkunda plastik hammadde taşıyan tır, direksiyon hidroliği boşalınca 6 metre yüksekliğindeki köprüden dereye uçtu.

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Tırın kupası kullanılamaz hale gelirken, tır sürücüsü Bahtiyar K. ve arka koltukta uyuyan bir kişi araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kupa içerisinde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, polis ekipleri kazayla alakalı soruşturma başlattığı öğrenildi.