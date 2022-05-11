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    Bursa'da dev kayalar köylüleri tedirgin ediyor

    Evlerinin üzerindeki kayalar nedeniyle rahat uyku uyuyamayan Dudaklı köyü sakinleri, önlem alınmasını istiyor.
    • 11.05.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 10:21
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    Bursa'da dev kayalar köylüleri tedirgin ediyor

    Bursa’nın Kestel ilçesinde Dudaklı köyündeki mahalle sakinleri, evlerinin üzerindeki dev kayalar nedeniyle tedirgin oluyor.

    DHA'nın haberine göre; Tren inşaatında çıkan dev kayaların evlerin üzerine kontrolsüz şekilde bırakıldığını iddia eden köylüler, uyku yüzü görmüyor.

    Köylüler önlem alınmasını istiyor

    Tehlike arz eden kayalar nedeniyle Dudaklı köyü sakinleri, önlem alınmasını istiyor.

    "Kayması durumunda faciaya yol açabilir"

    Büyük tehlike altında olduklarını ifade eden Dudaklı köyü sakinleri, "Yüksek hızlı tren bizim köyün yanından geçiyor. İnşaat sırasında dev kayaları evlerin üzerinde kontrolsüz şekilde bırakılıyor. Bu kayalar eğimli arazide evlerin tam üzerinde duruyor. Kayması durumunda evlerimizi yıkarak faciaya yol açabilir, bu kayalar biran önce önlem alınmasını istiyoruz." dedi.

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