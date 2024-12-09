Bursa'da devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam öldü

İHA
Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Gedelek Mahallesi'nde Halil Beyazıt (79), kendisine ait traktörle sarp arazide yokuş yukarı çıkmak istedi.
Yerlerin yağış nedeniyle çamurlu olmasından dolayı kayan traktör devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Halil Beyazıt'ın yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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