İHA
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, ilginç bir gelenek dikkati çekti.
Raif Durhan ve Damla Durman çiftinin gelin alma merasimi, renkli anlara sahne oldu.
Bursa'dan gelin alınan Damla Durman da gelin arabasında, damadın başına gelenlere şahit oldu.
KIYAFETLERİ PARÇALANDI
Raif Durhan'ın üstündeki kıyafetleri parçalayan arkadaşları, tuza bandırdıkları bebek emziğini de zorla emdirdi.
Yere yatırılıp başında davul çalınan damat, kafasında kırılan yumurtaların ardından köy meydanında leğene oturtulup yıkandı.
TÖRENLE DÜĞÜN EVİNE GÖTÜRÜLDÜ
Eğlencenin sonunda damat tıraşı yapıldıktan sonra arkadaşları tarafından kıyafetleri giydirilen damat, törenle düğün evine götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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