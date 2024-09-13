İHA

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, ilginç bir gelenek dikkati çekti.

Raif Durhan ve Damla Durman çiftinin gelin alma merasimi, renkli anlara sahne oldu.

Bursa'dan gelin alınan Damla Durman da gelin arabasında, damadın başına gelenlere şahit oldu.

KIYAFETLERİ PARÇALANDI

Raif Durhan'ın üstündeki kıyafetleri parçalayan arkadaşları, tuza bandırdıkları bebek emziğini de zorla emdirdi.

Yere yatırılıp başında davul çalınan damat, kafasında kırılan yumurtaların ardından köy meydanında leğene oturtulup yıkandı.

TÖRENLE DÜĞÜN EVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Eğlencenin sonunda tıraşı yapıldıktan sonra arkadaşları tarafından kıyafetleri giydirilen damat, törenle düğün evine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Adile Topçu
Editör