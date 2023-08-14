İHA
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı, Altıparmak Caddesi üzerinde Ayşegül K.'nın dikkatsizliği az kalsın bir cana mal oluyordu.
Sürücü kadın, otomobili ile seyir halindeyken, telefonundan navigasyonundan konuma baktı.
Polis motoruna çarptı
Refleksle dönüş yapan kadın sürücü önünde ilerleyen motosikletli trafik polisi A.Ç’ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan polis memuru yere düştü.
İhbar üzerine ilk yardıma meslektaşları ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan polis memuru, Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilirken, meslektaşları da konuyla ilgili tahkikat başlattı.
O anlar kamerada
Kaza anı ise bir işyerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.