Bursa'da dikkatsiz sürücü polis motoruna çarptı Bursa’da otomobiliyle seyir halindeki sürücünün dönüş yapmak isterken önünde motosikletle ilerleyen trafik polisine çarptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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İHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı, Altıparmak Caddesi üzerinde Ayşegül K.'nın dikkatsizliği az kalsın bir cana mal oluyordu.

Sürücü kadın, otomobili ile seyir halindeyken, telefonundan navigasyonundan konuma baktı.

Polis motoruna çarptı

Refleksle dönüş yapan kadın sürücü önünde ilerleyen motosikletli trafik polisi A.Ç’ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan polis memuru yere düştü.

İhbar üzerine ilk yardıma meslektaşları ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan polis memuru, Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilirken, meslektaşları da konuyla ilgili tahkikat başlattı.

O anlar kamerada

Kaza anı ise bir işyerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.