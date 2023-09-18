Bursa'da dinamit yüklü kamyon devrildi: Otoyol saatlerce kapalı kaldı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa'nın Nilüfer ilçesi Doğanköy mevkisinde İzmir istikametine maden ocağında kullanılmak üzere dinamit taşıyan kamyon, önünde giden Naci A. yönetimindeki sebze yüklü kamyonete çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan kamyon devrilirken kasasında bulunan dinamitler yola saçıldı.
Kontrolden çıkan kamyonet ise bariyerlere çarparak durabildi.
Sürücülerin hafif şekilde yaralandığı kazadan sonra ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Güvenlik önlemi alındı
Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri otoyolu ulaşıma kapatırken sağlık ekipleri de sürücülere ayakta müdahale etti.
Yola savrulan dinamitler kontrollü şekilde toplanırken otoyoldaki araçlar ise alternatif güzergahlara yönlendirildi.
Otoyolun İzmir istikameti saatlerce kapalı kalırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)