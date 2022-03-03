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- Bursa'da direğe bağlı çöp kovasını çalmaya çalıştı
Bursa'da direğe bağlı çöp kovasını çalmaya çalıştı
Zincir ile aydınlatma direğine bağlı çöp kovalarını demir makasla keserek, çalmak isteyen şüpheli, mahalle sakinleri tarafından cep telefon kamerasıyla görüntülendi.
- İHA
- 03.03.2022 - 09:29
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi’nde mahalle sakinleri, çalınmasını önlemek amacıyla çöp kovalarını zincir ile aydınlatma direğine bağladı.
ZİNCİRLE BAĞLANAN ÇÖP KOVASINI ÇALMAK İSTEDİ
Sokağa giren şüpheli bir şahıs elindeki demir makasla zinciri keserek kovaları çalmaya çalıştı.
MAHALLELİ GÜRÜLTÜYE UYANDI
Gürültüye uyanan mahalle sakinleri ise şüpheliyi cep telefonuyla görüntüledi.