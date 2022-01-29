- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da direğe çarpan araç, karşı yola fırladı
Bursa'da direğe çarpan araç, karşı yola fırladı
Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak, karşı yola uçtu. Yaşanan kazada yaralanan 2 kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 29.01.2022 - 16:40
Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halinde olan sürücü Fatih Haliloğlu(19) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıktı.
DİREĞE ÇARPAN ARAÇ, KARŞI YOLA FIRLADI
Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp, karşı yola savruldu.
2 KİŞİ YARALANDI
Kaza sonucu aydınlatma direği devrilirken, ağır hasar meydana gelen araçta bulunan yolculardan, Ceren Nazan Tekin(19) ve Nisa Gümüş(19), yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.