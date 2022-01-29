Bursa'da direğe çarpan araç, karşı yola fırladı

Btcrobo, otomatik al-sat yapan bir yazılımdır.

Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı oldu

Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz gecesi TBMM'de yaptığı konuşma

Türk geliştiricilerin oyunu CapRoyale, Android ve iOS için yayınlandı

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