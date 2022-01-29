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    Bursa'da direğe çarpan araç, karşı yola fırladı

    Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak, karşı yola uçtu. Yaşanan kazada yaralanan 2 kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 29.01.2022 - 16:40
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    Bursa'da direğe çarpan araç, karşı yola fırladı

    Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halinde olan sürücü Fatih Haliloğlu(19) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

    DİREĞE ÇARPAN ARAÇ, KARŞI YOLA FIRLADI

    Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp, karşı yola savruldu.

    2 KİŞİ YARALANDI

    Kaza sonucu aydınlatma direği devrilirken, ağır hasar meydana gelen araçta bulunan yolculardan, Ceren Nazan Tekin(19) ve Nisa Gümüş(19), yaralandı.

    Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Polis ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa da direğe çarpan araç, karşı yola fırladı #1

    Bursa da direğe çarpan araç, karşı yola fırladı #2

    Bursa da direğe çarpan araç, karşı yola fırladı #3

    Bursa da direğe çarpan araç, karşı yola fırladı #4


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