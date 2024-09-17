Bursa'da direkle kavga eden sarhoş Yıldırım ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen bir gencin dakikalarca demir bir direkle kavga ettiği anlar çevredekilerin kamera kayıtlarına yansıdı.

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İHA

Alkollü şahısların karıştığı birbirinden ilginç olay sık sık haberlere konu oluyor.

Kimi zaman hayvanlarla kimi zaman başka nesnelerle tartışan alkollüler kimi zaman da alkolün etkisiyle şiddete başvuruyor.

Bursa'da kameraya yansıyan görüntüler ise hem güldürdü hem de alkolün insanı ne hale düşürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

DİREĞE KIZIP KAVGA ETTİ

Merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde alkollü olduğu iddia edilen bir genç, iş yerinin duvarına ve önünde dikili demir direğe tekmeler sallamaya başladı.

Çıkan sesleri duyan mahalle sakinleri, karşılarında direği tekmeleyen şahsı gördü.

DAKİKALARCA TEKMELEDİ

Kimsenin 'Neden' yaptığına anlam veremediği anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Görüntüler sosyal medyada gündem olurken, şahsın hareketleri izleyenleri güldürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)