Bursa'da direksiyon başında fenalaşan sürücü, aracıyla direğe çarpıp takla attı

İHA
Saat 20.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi Park yolu Caddesi üzerinde, sürücü Murat E. (23) yönetimindeki 16 BHA 076 plakalı otomobil, fenalaşan sürücünün kontrolünden çıktı.
Önce elektrik panosuna sonra da direğe çarpıp takla attı
Sürücünün kontrolünün kaybettiği otomobil, yol kenarındaki elektrik panosuna, ardından aydınlatma direğine çarparak takla attı.
Sıkışan sürücü araçtan kurtarıldı
Ters duran araçtaki sürücü sıkıştı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kurtarılan yaralı ambulansla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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