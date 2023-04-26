Bursa'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kurtarılamadı İnegöl ilçesinde cipiyle ilerleyen sürücü ani şekilde kalp krizi geçirdi. Sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.

Arif Güven isimli sürücü, 16 AJK 744 plakalı cipiyle giderken kalp krizi geçirdi.

Kontrolden çıkan cip, yol kenarındaki inşaat malzemeleri satışı yapılan iş yerinin koruma tellerine çarptı.

Çevredekilerin aracında hareketsiz bulduğu Arif Güven için sağlık ekibi çağırıldı.

Hayatını kaybetti

Gelen ekibin ilk müdahalesini yaptığı Arif Güven, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Arif Güven'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.