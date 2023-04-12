İHA

Bursa’da araç sürücünün dalgınlığı kazayı da beraberinde getirdi.

Osmangazi ilçesinde yaşanan olayda hafif ticari araç, cadde üzerinde seyir halindeyken bir anda karşı şeride geçti.

Aracıyla markete girdi

Direksiyon başında olduğunu adeta unutan sürücü, burada da yol üzerinde bulunan markete çarptı.

Kazayı gören çevredekiler ne olup bittiğini anlamaya çalışırken, hemen kazazedenin başına toplandı.

Dalgın sürücü hafif ticari aracıyla markete böyle daldı #5

Can kaybı olmadı

Olayda şans eseri herhangi bir yaralanma ve can kaybı meydana gelmezken, markette ve otomobilde maddi hasar yaşandı.

Dalgın sürücü ve arkadaşının yapma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dalgın sürücü hafif ticari aracıyla markete böyle daldı #3
Dalgın sürücü hafif ticari aracıyla markete böyle daldı #1
Dalgın sürücü hafif ticari aracıyla markete böyle daldı #2