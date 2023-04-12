Bursa'da direksiyon başında olduğunu unutan sürücü kazaya neden oldu Seyir alindeki otomobil sürücüsü, aniden karşı şeride geçti ve burada bulunan markete çarparak durdu. Can kaybının olmadığı olay, kameralara yansıdı.

İHA Bursa’da araç sürücünün dalgınlığı kazayı da beraberinde getirdi. Osmangazi ilçesinde yaşanan olayda hafif ticari araç, cadde üzerinde seyir halindeyken bir anda karşı şeride geçti. Aracıyla markete girdi Direksiyon başında olduğunu adeta unutan sürücü, burada da yol üzerinde bulunan markete çarptı. Kazayı gören çevredekiler ne olup bittiğini anlamaya çalışırken, hemen kazazedenin başına toplandı. Can kaybı olmadı Olayda şans eseri herhangi bir yaralanma ve can kaybı meydana gelmezken, markette ve otomobilde maddi hasar yaşandı. Dalgın sürücü ve arkadaşının kaza yapma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.