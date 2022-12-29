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    Bursa'da doğalgaz sobasının bomba gibi patladığı anlar görüntülendi

    Bursa'da doğalgaz sobasının patlaması sonucu 1 kişi yaralanırken, sokak ise savaş alanına döndü. Patlama anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
    • 29.12.2022 - 12:29
    • Güncelleme : 29.12.2022 - 12:40
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    Bursa'da doğalgaz sobasının bomba gibi patladığı anlar görüntülendi

    Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi 2. çamlık sokak üzerinde bulunan 3 katlı evin bodrum katında doğalgaz sobası Mithat A.'nın tek başına yaşadığı evde bir anda bomba gibi patladı.

    Mithat A.'nın vücudunda patlama sonucu yaralar oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırdı.

    Olay yeri savaş alanına dönerken bölgeye çok sayıda AFAD, İtfaiye, 112 ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerinde çevre güvenliği alarak inceleme yaptı.

    Evden yaralı şekilde çıktı, yardımına vatandaşlar koştu

    Öte yandan doğalgaz sobasının bomba gibi patladığı anlar ise bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken Mithat A.'nın evden yaralı şekilde çıktığı ve çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu görüldü.

    İHA'nın aktardığı habere göre olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

    Bursa'da doğalgaz sobasının bomba gibi patladığı anlar görüntülendi VİDEO

    Bursa da doğalgaz sobasının bomba gibi patladığı anlar görüntülendi #1

    Bursa da doğalgaz sobasının bomba gibi patladığı anlar görüntülendi #2

    Bursa da doğalgaz sobasının bomba gibi patladığı anlar görüntülendi #3

    Bursa da doğalgaz sobasının bomba gibi patladığı anlar görüntülendi #4

    Bursa da doğalgaz sobasının bomba gibi patladığı anlar görüntülendi #5

    Bursa da doğalgaz sobasının bomba gibi patladığı anlar görüntülendi #6


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