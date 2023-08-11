Bursa'da dolandırılmak üzere olan yaşlı adamı polisler güçlükle ikna etti Bursa'nın Orhangazi ilçesinde banka şubesine gelerek panikle acilen bir yere para göndermek istediğini söyleyen bir yaşlı adamın durumundan şüphelenen banka görevlileri, yaşlı adamın dolandırılmak üzere olduğunu anlayınca durumu izah etmeye çalışsalar da ikna edemediler.

İHA

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kendisini avukat olarak arayan bir şahıs, Yaşar T. (73) isimli yaşlı adamın ilaç siparişi verdiğini ve kargosunu almayıp geri iade ettiğini ve kendilerinin zarara uğratıldığını belirterek, verecekleri hesaba 156 bin TL yatırmalarını istedi.

Kendisini avukat olarak tanıtan şahıs yaşlı adamın parayı bugün ödemesi halinde 50 bin TL olarak tahsil edebileceklerini söyleyince yaşlı adam panikle banka şubesine koştu.

Bankadakiler dolandırıldığı anladı: Bir türlü ikna edemediler

Öğlen paydosunda panikle bankaya gelen Yaşar T.’nin durumundan şüphelenen banka görevlileri yaşlı adamla konuştuklarında adamın dolandırılmak üzere olduğunu anladı ve kendisini ikna etmeye çalıştı.

Yaşlı adam ısrarla parayı yatırmak istediğini belirtince banka görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis olay yerine geldi, bilgilenriğğğö

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri bankaya gelerek yaşlı adamla konuşup arayanların dolandırıcı olduklarını ifade edip şahsı ikna etti.

Yaşar T ve eşi daha sonra ifade vermek üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.