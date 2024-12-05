Bursa'da dönerden zehirlenen 32 kişi hastanelik oldu

AA & Ensonhaber
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 32 kişi bulantı ve ishal şikayetiyle Yenişehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan bu kişilerin İznik Caddesi'nde bir restorandan tavuk döner yediklerinin belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı.
SATIŞLAR DURDURULDU
Görevlilerce restoranın satışları durdurulurken İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince numune alınarak İl Tarım Müdürlüğü Gıda Kontrol Laboratuvarı'na gönderildi.
Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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