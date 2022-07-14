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    Bursa'da dorsesi açılarak devrilen tırın şoförünün kurtarıldığı anlar

    İnegöl ilçesinde ilerlerken bir anda dorsesi açılan hafriyat kamyonu kavşakta devrildi. Tırda sıkışan şoför ise uzun uğraş sonucu kurtarıldı.
    • 14.07.2022 - 16:05
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 16:12
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    Bursa'da dorsesi açılarak devrilen tırın şoförünün kurtarıldığı anlar

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde ilerleyen 34 TK 6792 plakalı hafriyat kamyonunun dorsesi açıldı.

    Hikmet Şahin kontrolündeki tırın seyir halindeyken açılan dorsesi Köprülü kavşağına çarptı.

    Bu etkiyle kamyon devrilirken, şoför Şahin ise araçta sıkıştı.

    Kurtarma ekipleri müdahale etti

    İHA'nın aktarımına göre, olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yoğun uğraşlar sonucu sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    O anlar kamerada

    Devrilen kamyon, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kamyonun dorsesinin açık şekilde seyrettiği bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Bursa'da dorsesi açılarak devrilen tırın şoförünün kurtarıldığı anlar VİDEO

    Bursa da dorsesi açılarak devrilen tırın şoförünün kurtarıldığı anlar #1

    Bursa da dorsesi açılarak devrilen tırın şoförünün kurtarıldığı anlar #2

    Bursa da dorsesi açılarak devrilen tırın şoförünün kurtarıldığı anlar #3


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