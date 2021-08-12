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Bursa'da dövme yapmak için gitti, boğazından yaralandı

Bursa'da dövme yapmak için gitti, boğazından yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, dövme yapmak için geldiği apart dairede tartıştığı kişi tarafından boğazından tabancayla vurulan Ali Zümbül (28), ağır yaralandı.