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    Bursa'da dövme yapmak için gitti, boğazından yaralandı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, dövme yapmak için geldiği apart dairede tartıştığı kişi tarafından boğazından tabancayla vurulan Ali Zümbül (28), ağır yaralandı.
    • DHA
    • 12.08.2021 - 06:18
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 06:21
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    Bursa'da dövme yapmak için gitti, boğazından yaralandı

    Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, saat 03.00 sıralarında Nalbantoğlu Mahallesi Atatürk Cadddesi'ndeki günlük kiralanan daireye dövme yapmak için gelen Ali Zümbül (28) kimliği belirsiz bir kişi ile tartışmaya başladı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, şüpheli yanındaki tabancayla Zümbül'e doğru iki el ateş açtı.

    Mermilerden biri Ali Zümbül'ün boğazına isabet etti.

    YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

    Şüpheli olayın ardından kaçarken, binadakilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Zümbül, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Zümbül'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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