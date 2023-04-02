Bursa'da drift atan motosikletli polise yakalandı 'Drift' atan ve polisleri görünce kaçmaya başlayan motosikletin sürücüsü, ekiplerce yapılan takip sonucu yakalandı. 31 bin 590 TL cezai işlem uygulanan sürücünün, motosikletiyle drift attığı anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

DHA

Bursa’nın İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde devriye görevi yürütüyordu.

Bu sırada motosikletiyle drift atan bir sürücü tespit edildi.

Polis, hemen yakaladı

Polisi gören motosikletli kaçmaya başladı.

Polis ekipleri, yaklaşık 2 kilometre süren takip sonucu 16 AKA 464 plakalı motosikletin sürücüsünü yakaladı.

31 bin 590 lira ceza kesildi

Sürücü Süleyman Ç.'ye (21) 'drift' yapmaktan 20 bin 342, ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190, farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmaktan 1.671, standart dışı süspansiyon sistemi kullanmaktan 436, trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamaktan 951, toplamda 31 bin 590 TL cezai işlem uygulandı.

2 ay trafikten men yedi

Motosiklet 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Sürücünün drift yaptığı anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.