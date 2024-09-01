İHA
Bursa’da trafik magandasının şovu kazayla bitti.
Osmangazi ilçesinde Kalem Sokak üzerine aracıyla gelen sürücü, otomobiliyle sokak arasında defalarca drift attı.
PARK HALİNDEKİ OTOBÜSE ÇARPTI
Çevredekilere aldırış etmeden tehlikeli hareketlerle araç kullanan sürücü bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip, park halindeki bir otobüse çarptı.
GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI
O anlar kameraya anbean yansırken, panikleyen sürücü olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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