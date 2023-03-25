Bursa'da drift atan sürücüye 20 bin TL ceza: O anlar kamerada Gece saatlerinde yol üzerinde drift atan sürücü, İnegöl ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekiplerince fark edildi ve cezadan kaçamadı.

İHA

Trafikte diğer sürücüleri tehlikeye atan magandaların görüntüleri sık sık medyaya yansıyor.

Bu kez görüntülerin adresi Bursa...

Trafiğe açık caddede drift atan bir sürücü, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından fark edildi.

Yapılan gözetim sonucunda otomobil durduruldu.

20 bin TL ceza kesildi

Sürücü Hasan B'ye herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracının el freninin çekilmesi göz önünde bulunduruldu.

Aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kaydırılması drift suçundan ise 20 Bin 342 TL cezai işlem uygulandı.

Ehliyetine el konuldu

Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, araç 2 ay trafikten men edildi.

Drift anları ise amatör kameralara yansıdı.