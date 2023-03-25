İHA

Trafikte diğer sürücüleri tehlikeye atan magandaların görüntüleri sık sık medyaya yansıyor.

Bu kez görüntülerin adresi Bursa...

Trafiğe açık caddede atan bir sürücü, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından fark edildi.

Yapılan gözetim sonucunda otomobil durduruldu.

20 bin TL ceza kesildi

Hasan B'ye herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracının el freninin çekilmesi göz önünde bulunduruldu.

Aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kaydırılması drift suçundan ise 20 Bin 342 TL cezai işlem uygulandı.

Bursa'da drift atan sürücüye 20 bin TL ceza: O anlar kamerada

Ehliyetine el konuldu

Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, araç 2 ay trafikten men edildi.

Drift anları ise amatör kameralara yansıdı.

Bursa'da drift atan sürücüye 20 bin TL ceza: O anlar kamerada
Bursa'da drift atan sürücüye 20 bin TL ceza: O anlar kamerada