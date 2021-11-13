Görükle'de İlçe Emniyet ekiplerinin desteğiyle 250 polisin katıldığı drone destekli huzur operasyonu başlatıldı. Umuma açık alanda yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

Bursa’da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve narkotik, trafik ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri drone destekli huzur operasyonu başlattı.

Yapılan asayiş uygulamalarında umuma açık yeşil alanlar denetlenirken, drone yardımıyla şüpheli kişi ve mekanlar takip edildi.

200 ARACA 9 BİN PARA CEZASI

Operasyonda, 200 araca ve bazı sürücülere 9 bin lira para cezası kesildi.

30 İŞ YERİNE YASAL İŞLEM

Bin 500 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.

Açık alanlarda yapılan denetimde ise 36 iş yeri denetlenirken 30’una işlem yasal işlem yapıldı.

UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Yapılan çalışmalar neticesinde 1 ruhsatsız tabanca ve bir miktar da Uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalar olduğunu belirten Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uygulamaların artarak devam edeceğini ifade etti.

























