Bursa'da düğün konvoyunda arka arkaya ateş açanlar kamerada Gelin alma merasimi sırasında sokak arasında silah ile havaya arka arkaya ateş açan magandaların o anları kameralara saniye saniye yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Şehir magandaları bu kez Bursa'da ortaya çıktı.

Asker ve düğün konvoylarında sıkça yaşanmaya devam eden tehlikeli olayların sonu gelmek bilmiyor.

Bu kez görüntüler bir düğün konvoyundan.

Sokak ortasında ateş açtılar

Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Ulus Mahallesi’nde düğünleri olan kalabalık grup gelin alma merasiminde eğlencenin dozunu kaçırdı.

Meşaleler yakıp silah çeken kalabalık içindeki bir gurup maganda, yanlarında taşıdıkları silah ile sokak arasında arka arkaya tetiğe basıp havaya ateş açtı.

Yorgun mermi can almıştı

O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Akıllara ise haziran ayında kızıyla yürürken yorgun merminin isabet etmesiyle hayatını kaybeden kadın geldi.