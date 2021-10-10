Düğün arabalarının önünü kesen bir grup çocuk, para alamayınca araçlara vurarak zarar verdi. O anlar evlenen çiftin kamerasını yansıdı.

Görüntüler Bursa’dan…

Düğün konvoyunu gören bir grup çocuk, araçların önüne atladı, para istedi.

ZARF ÇIKMAYINCA ARAÇLARA VURDULAR

Ancak gelin ve damadın olduğu araçtan herhangi bir zarf çıkmadı.

Bunun üzerine çocuklar, araçlara vurarak zarar vermeye başladı. Araçların da üzerine

EVLENEN ÇİFT KAYDA ALDI

Canları hiçe sayan ve trafiği tehlikeye düşüren çocukları ise evlenen çift kameraya aldı.

Bursa'da düğün konvoyunun önünü kesip, canlarını hiçe saydılar ViDEO