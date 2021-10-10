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    Bursa'da düğün konvoyunun önünü kesip, canlarını hiçe saydılar

    Düğün arabalarının önünü kesen bir grup çocuk, para alamayınca araçlara vurarak zarar verdi. O anlar evlenen çiftin kamerasını yansıdı.
    • İHA
    • 10.10.2021 - 10:53
    • Güncelleme : 10.10.2021 - 12:21
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    Bursa'da düğün konvoyunun önünü kesip, canlarını hiçe saydılar

    Görüntüler Bursa’dan…

    Düğün konvoyunu gören bir grup çocuk, araçların önüne atladı, para istedi.

    ZARF ÇIKMAYINCA ARAÇLARA VURDULAR

    Ancak gelin ve damadın olduğu araçtan herhangi bir zarf çıkmadı.

    Bunun üzerine çocuklar, araçlara vurarak zarar vermeye başladı. Araçların da üzerine

    EVLENEN ÇİFT KAYDA ALDI

    Canları hiçe sayan ve trafiği tehlikeye düşüren çocukları ise evlenen çift kameraya aldı.

    Bursa'da düğün konvoyunun önünü kesip, canlarını hiçe saydılar ViDEO

    Bursa da düğün konvoyunun önünü kesip, canlarını hiçe saydılar #1

    Bursa da düğün konvoyunun önünü kesip, canlarını hiçe saydılar #2

    Bursa da düğün konvoyunun önünü kesip, canlarını hiçe saydılar #3

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