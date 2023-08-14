Bursa'da düğün öncesi magandalar sahnede! Pompalı tüfeklerle ateş açtılar Gelin almaya giden erkek tarafı, ellerindeki tabanca ve pompalı tüfeklerle havaya ateş açtı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, çocukların korkarak kulaklarını kapattığı görüldü.

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DHA

Asker eğlenceleri ve düğün törenlerinde sık sık tehlikeye davetiye çıkarılıyor.

Gençlerden oluşan grup, silahlarıyla kendi canlarını ve başkalarının canlarını hiçe sayıyor.

Kimi zaman ölümle ve ağır yaralanmalara sebep olan eğlence anlayışı, ne yazık ki caydırıcı olmuyor.

Havaya ateş açtılar

Bu kez olayın adresi Bursa.

Osmangazi ilçesinde dün akşam saatlerinde düğün töreni öncesi damat tarafı, gelin evine gitti.

Burada bir grup, trafikte seyir halindeyken havaya ateş açarak ilerledi.

Çocuklar korku yaşadı

Kalabalık grup, gelin evinin bulunduğu sokağa geldiğinde ise meşaleler yakıp araçlarından inerek, havaya tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş açmayı sürdürdü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde; havaya ateş açılırken, sokakta bulunan çocukların korkarak elleri ile kulaklarını kapatıp, otomobillerin arkasına saklanması dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis soruşturma başlattı.