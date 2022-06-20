Bursa'da düğün sonrası 'La casa de papel' kostümüyle çiftetelli oynadılar

Damadın arkadaşları, düzenlenen eğlencede bir sürprize imza attı.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki damat eğlencesi, ilginç anlara sahne oldu.

"La casa de papel" dizisinin kıyafetlerini giyenler, hep birlikte çiftetelli oynadı.

La casa de papel kıyafetleriyle çiftetelli

La casa de papel, İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisi olarak biliniyor.

İHA'nın aktardığına göre, damadın arkadaşlarını gören mahalle sakinleri, gözlerine inanamadı.

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