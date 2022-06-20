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    Bursa'da düğün sonrası 'La casa de papel' kostümüyle çiftetelli oynadılar

    Damadın arkadaşları, düzenlenen eğlencede bir sürprize imza attı.
    • 20.06.2022 - 13:38
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 13:46
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    Bursa'da düğün sonrası 'La casa de papel' kostümüyle çiftetelli oynadılar

    Bursa'nın İnegöl ilçesindeki damat eğlencesi, ilginç anlara sahne oldu.

    "La casa de papel" dizisinin kıyafetlerini giyenler, hep birlikte çiftetelli oynadı.

    La casa de papel kıyafetleriyle çiftetelli

    La casa de papel, İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisi olarak biliniyor.

    İHA'nın aktardığına göre, damadın arkadaşlarını gören mahalle sakinleri, gözlerine inanamadı.

    Bursa'da düğün sonrası 'La casa de papel' kostümlü çiftetelli oynadılar ViDEO

    Bursa da düğün sonrası La casa de papel kostümüyle çiftetelli oynadılar #1


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