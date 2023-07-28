Bursa'da düğünde bıçakladığı eşi şikayetçi olmayınca serbest kaldı Düğünde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan 34 yaşındaki Cansu K. şikayetçi olmayınca 47 yaşındaki Hakan K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Letafet Sokak'ta bir yakınlarının sokakta yapılan düğünlerine katılan Hakan ve Cansu K. çifti arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Hakan K., yanındaki bıçakla eşini sol kolundan yaraladı.

Cansu K.'nin erkek kardeşleri de Hakan K.'yi darbetti.

Tedavi altına alındı

Yaralanan çift, ayrı özel araçlarla götürüldükleri İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Eşi yakalandı

Kendisini darbedenlerden şikayetçi olmayan Hakan K., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Serbest kaldı

Eşinin şikayetçi olmaması üzere Hakan K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Cansu K. de tedavisi sonrası taburcu edildi.