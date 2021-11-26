Bursa'da dükkan önündeki eşyaları çaldı

Genç bir kişi, bisikletle geldiği iş yerinin önündeki ısıtıcı ve fırını alıp, kaçtı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Yeşil Burca Caddesi'nde, elektronik eşya tamiri yapılan iş yerinde hırsızlık olayı yaşandı.

ISITICI VE FIRINI ÇALDI

Bisikletli bir kişi, geldiği iş yerinin önündeki ısıtıcı ve fırını alıp büyük bir poşete koydu.

Şüpheli, daha sonra bisikletiyle bölgeden uzaklaştı.

HIRSIZ ARANIYOR

İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis, güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek, 20'li yaşlarda olduğu tahmin edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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