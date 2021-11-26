Euro
13.9874
3.86%
Dolar
12.3838
3.2%
Altın
714.42
3.49%
Borsa
1.772
-2.59%
Bitcoin
705.617
-1.81%
BTXN Coin
47.00
15.19%
14ºC
İstanbul
Hafif yağmur 14 C

    Bursa'da dükkan önündeki eşyaları çaldı

    Genç bir kişi, bisikletle geldiği iş yerinin önündeki ısıtıcı ve fırını alıp, kaçtı.
    • DHA
    • 26.11.2021 - 16:53
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 17:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da dükkan önündeki eşyaları çaldı

    Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Yeşil Burca Caddesi'nde, elektronik eşya tamiri yapılan iş yerinde hırsızlık olayı yaşandı.

    ISITICI VE FIRINI ÇALDI

    Bisikletli bir kişi, geldiği iş yerinin önündeki ısıtıcı ve fırını alıp büyük bir poşete koydu.

    Şüpheli, daha sonra bisikletiyle bölgeden uzaklaştı.

    HIRSIZ ARANIYOR

    İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis, güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek, 20'li yaşlarda olduğu tahmin edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Bursa'da dükkan önündeki eşyaları çaldı VİDEO

    Bursa da dükkan önündeki eşyaları çaldı #1

    Bursa da dükkan önündeki eşyaları çaldı #2

    Bursa da dükkan önündeki eşyaları çaldı #3

    Bursa da dükkan önündeki eşyaları çaldı #4

    Bursa da dükkan önündeki eşyaları çaldı #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir