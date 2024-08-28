Bursa'da dükkanına dalan otomobil sürücüsüyle kaza sonrası çay içti Osmangazi'de direksiyon kontrolünü kaybederek kafeye dalan otomobilin sürücüsü, kaza sonrası iş yeri sahibiyle çay içip sohbet etti. Kaza anında boş olan kafede ise 100 bin TL'lik hasar oluştu.

İHA

Bursa'da yaşanan otomobil kazası sonrası ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Osmangazi'de seyir halindeki bir sürücü, Alemdar Mahallesi'nde ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

OTOMOBİLİYLE KAFEYE DALDI

Sürüklenen araç, kaldırıma çarptıktan sonra yol kenarındaki kafeye daldı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken kafe çalışanları olan biteni şaşırarak izledi. O sırada kafede kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

"KAZA SONRASI OTURUP ÇAY İÇTİK"

"Tek tesellimiz kimseye bir şey olmaması." diyen dükkan sahibi Hasan Yavuz, "Olay sabah saatlerinde yaşandı. Yan taraftaydık, patlama sesi geldi. Bir arabanın dükkana girdiğini gördük.

Ön taraf o sırada boştu. Verilmiş sadakamız varmış. Tek tesellimiz kimseye bir şey olmaması. Kaza sonrası sürücüyle oturup çay içtik." dedi

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)