Bursa'da dur ihtarına uymayan otomobilden uyuşturucu çıktı Bursa Dobruca Mahallesi Bent Caddesi üzerinde uygulama yapan Yunus Timlerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki şahıslar mısır tarlasında yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

Bursa'da H.A. yönetimindeki otomobile 'dur' ihtarında bulunan ve bölgede uygulama yapan Motosikletli Polis Timleri, kaçan aracı 15 dakika boyunca kovaladı.

Sokak arasında durdurulan araçtan kaçan şahıslar, ekiplerce mısır tarlasında yakalandı.

4 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Şahıslardan sürücü H.A. ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan, arkadaşı M.A.'ın ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında yakalama kararı olduğu tespit edildi.

4 şahıs gözaltına alınırken, araç içerisinde yapılan aramada 116 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, hassas terazi ile uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 12 bin TL ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)