DHA
Bursa'da hareketli anlar yaşandı.
Yıldırım ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine otomobili durdurmak istedi.
20 kilometre sonra kaza geldi
Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçtı.
Ekiplerin takibe aldığı şüpheliler, yaklaşık 20 kilometre sonra metro duvarına çarptı.
Kazanın ardından aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü Gökhan T. ile yanında bulunan arkadaşı Özgür T., polis ekipleri tarafından yakalandı.
Gözaltına alındılar
Sürücü Gökhan T.'nin ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenilirken, şüpheliler gözaltına alındı.
Maddi hasarın meydana geldiği otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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