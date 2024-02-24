Bursa'da dur ihtarına uymayan sürücü kazadan kaçamadı Şüphe üzerine polisin 'dur' ihtarına uymayıp 20 kilometre kaçan ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, takip sırasında metro duvarına çarptı. 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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DHA

Bursa'da hareketli anlar yaşandı.

Yıldırım ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine otomobili durdurmak istedi.

20 kilometre sonra kaza geldi

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçtı.

Ekiplerin takibe aldığı şüpheliler, yaklaşık 20 kilometre sonra metro duvarına çarptı.

Kazanın ardından aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü Gökhan T. ile yanında bulunan arkadaşı Özgür T., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alındılar

Sürücü Gökhan T.'nin ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

Maddi hasarın meydana geldiği otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)