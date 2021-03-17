Pazar günü uygulanan kısıtlamayı ihlal eden sürücü ve yanındaki çocuğunun yakalandığı anlar, polis kamerasına yansıdı.

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimler yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece yarısı Osmangazi ilçesine bağlı Kanalboyu Mahallesi üzerinde seyreden 16 RU 465 plakalı otomobilden şüphelenerek dur ihtarında bulundu.

Sürücü ise ihtara uymayarak kaçmaya başladı.

KOVALAMACAYLA YAKALANDILAR

Sokak aralarına girerek izini kaybettirmeye çalışan şahıs, ekiplerin 25 kilometrelik sıkı takibi sonucu Bursa-İzmir çevre yolunda yakalandı. Sürücünün yakalanınca "Çocuğum vardı, ondan kaçıyorum." demesi dikkatlerden kaçmadı.

Kısıtlamayı delen, maskesi olmayan ve dur ihtarına uymayan M.B (42) ve oğlu R.B etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Bursa'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı VİDEO

6 BİN 300 TL CEZA

Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, kısıtlamaya uymamaktan 6 bin 300 TL para cezası kesildi. Şüphelilerin otomobili bağlanarak otoparka çektirilirken ayrıca olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.