Bursa'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü: Polis olduğunu anlamadım

Polis denetimine takılacağını anlayınca güzergahından çıkarak kaçmaya başlayan minibüs şoförü, 10 dakika süren takibin ardından yakayı ele verdi. Araçta yapılan incelemelerde uyuşturucu bulundu.

Güvenlik güçleri yurt genelinde sürücülere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Son olarak Bursa'nın Osmangazi ilçesinde uygulama noktası oluşturan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güzergah dışına çıkan yolcu minibüsünü fark etti.

Ancak 'dur' ihtarına uymayan sürücü Ali Burak K. ile otomobildeki arkadaşları Yusuf C. ve Yağız K. kaçmaya başladı.

Barikat kuruldu

Bunun üzerine ekipler kaçan minibüsün peşine düşerek anonsla bölgeye ekip takviyesi istendi.

Ekipler aracın kaçış güzergahına barikat kurarak kapattı.

10 dakikanın sonunda yakalandılar

Yaklaşık 10 dakika süren kaçışın ardından polis barikatına takılan ve araçtan inerek kaçmaya çalışan Ali Burak K. ile minibüsdeki arkadaşları Yusuf C. ve Yağız K. kıskıvrak yakalandı.

"Polisleri şaka yapan arkadaşım sandım"

Minibüs şoförü Ali Burak K., basın mensuplarının "Polisten neden kaçtın?" sorusu üzerine polis takibini şaka zannettiğini belirterek, “Gece saat 1.00’a kadar çalışıyorum, mazot almıştım fişlerim de araçta. Ailevi sıkıntılarım da var. Korktum kaçtım. Dün de minibüsün sahibi yolda gördü beni, gaza bastı sağımdan solumdan takip etti. Ben onların polis olduğunu anlamadım. Polisleri şaka yapan arkadaşım sandım. Araç sahibinin arkadaşıyla dün yolda şakalaştık yolda arkamdan geliyordu, polisleri o sandım. Arkadaşla yolda birbirimizi gördüğümüzde gaza basıyoruz.” dedi.

Ehliyete 2 ay süreyle el konuldu

Polisin dur ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürmekten toplam bin 600 TL ceza kesilen Ali Burak K.’nın ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Öte yandan araç içinde yapılan incelemelerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

DHA'nın aktarımına göre; gözaltına alınan Ali Burak K. ile 2 arkadaşı polis merkezine götürülürken, dolmuş minibüsü çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.





























