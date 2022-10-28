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    Bursa'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü: Polis olduğunu anlamadım

    Polis denetimine takılacağını anlayınca güzergahından çıkarak kaçmaya başlayan minibüs şoförü, 10 dakika süren takibin ardından yakayı ele verdi. Araçta yapılan incelemelerde uyuşturucu bulundu.
    • 28.10.2022 - 08:41
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    Bursa'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü: Polis olduğunu anlamadım

    Güvenlik güçleri yurt genelinde sürücülere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

    Son olarak Bursa'nın Osmangazi ilçesinde uygulama noktası oluşturan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güzergah dışına çıkan yolcu minibüsünü fark etti.

    Ancak 'dur' ihtarına uymayan sürücü Ali Burak K. ile otomobildeki arkadaşları Yusuf C. ve Yağız K. kaçmaya başladı.

    Barikat kuruldu

    Bunun üzerine ekipler kaçan minibüsün peşine düşerek anonsla bölgeye ekip takviyesi istendi.

    Ekipler aracın kaçış güzergahına barikat kurarak kapattı.

    10 dakikanın sonunda yakalandılar

    Yaklaşık 10 dakika süren kaçışın ardından polis barikatına takılan ve araçtan inerek kaçmaya çalışan Ali Burak K. ile minibüsdeki arkadaşları Yusuf C. ve Yağız K. kıskıvrak yakalandı.

    Bursa da dur ihtarına uymayan sürücü: Polis olduğunu anlamadım #1

    "Polisleri şaka yapan arkadaşım sandım"

    Minibüs şoförü Ali Burak K., basın mensuplarının "Polisten neden kaçtın?" sorusu üzerine polis takibini şaka zannettiğini belirterek, “Gece saat 1.00’a kadar çalışıyorum, mazot almıştım fişlerim de araçta. Ailevi sıkıntılarım da var. Korktum kaçtım. Dün de minibüsün sahibi yolda gördü beni, gaza bastı sağımdan solumdan takip etti. Ben onların polis olduğunu anlamadım. Polisleri şaka yapan arkadaşım sandım. Araç sahibinin arkadaşıyla dün yolda şakalaştık yolda arkamdan geliyordu, polisleri o sandım. Arkadaşla yolda birbirimizi gördüğümüzde gaza basıyoruz.” dedi.

    Bursa da dur ihtarına uymayan sürücü: Polis olduğunu anlamadım #2

    Ehliyete 2 ay süreyle el konuldu

    Polisin dur ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürmekten toplam bin 600 TL ceza kesilen Ali Burak K.’nın ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

    Öte yandan araç içinde yapılan incelemelerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

    DHA'nın aktarımına göre; gözaltına alınan Ali Burak K. ile 2 arkadaşı polis merkezine götürülürken, dolmuş minibüsü çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

    Bursa da dur ihtarına uymayan sürücü: Polis olduğunu anlamadım #3

    Bursa da dur ihtarına uymayan sürücü: Polis olduğunu anlamadım #4

    Bursa da dur ihtarına uymayan sürücü: Polis olduğunu anlamadım #5

    Bursa da dur ihtarına uymayan sürücü: Polis olduğunu anlamadım #6

    Bursa da dur ihtarına uymayan sürücü: Polis olduğunu anlamadım #7

    Bursa da dur ihtarına uymayan sürücü: Polis olduğunu anlamadım #8

    Bursa da dur ihtarına uymayan sürücü: Polis olduğunu anlamadım #9

    Bursa da dur ihtarına uymayan sürücü: Polis olduğunu anlamadım #10


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