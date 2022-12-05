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    Bursa'da düşen uçağın yüksek gerilim direğine çarptığı anlar kamerada

    2 kişinin yaşamını yitirdiği kazada, uçağın düşme anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Uçağın 380 bin voltluk elektrik taşıyan yüksek gerilim direği ve tellerine dokunup alev aldığı görüldü.
    • 05.12.2022 - 11:10
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 12:16
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    Bursa'da düşen uçağın yüksek gerilim direğine çarptığı anlar kamerada

    Bursa’da, geçtiğimiz hafta yaşanan uçak kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

    Uçağın düşme nedeni henüz bilinmezken, devam eden çalışmalar kapsamında güvenlik kamerasına yansıyan düşme anları ortaya çıktı.

    Uçağın kanadının Ovakça Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali’ndeki yüksek gerilim direği ve teline dokunduğu, bu sırada bir patlamanın yaşandığı anlar saniye saniye kaydedildi.

    Hattan geçen elektrik 380 bin volt

    Gerilim hattından çevrim santralinin ürettiği 380 bin voltluk elektriğin geçtiği öğrenildi.

    Bursa da düşen uçağın yüksek gerilim direğine çarptığı anlar kamerada #1

    Savcılık, görüntüleri incelemeye aldı

    Görüntüler, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelemeye alındı.

    İHA’nın haberine göre; kazada hayatlarını kaybeden 54 yaşındaki pilot Hakan Köksal ile 22 yaşındaki Burcu Sağlam’ın elektrik akımına kapılıp mı yoksa düşmeye bağlı olarak mı öldükleri, otopsi raporu sonrası belirlenecek.

    Bursa'da düşen uçağın yüksek gerilim direğine çarptığı anlar kamerada 

    Cenazeleri toprağa verildi

    Sağlam’ın ve Köksal’ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmişti. 22 yaşındaki Burcu Sağlam, ikamet ettiği merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi’ndeki Hacı Bekir Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ailesi ve sevenlerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlanmıştı.

    Genç kızın cenazesi, Hamitler Kent Mezarlığı’na defnedildi. Genç kızın dört kardeş olduğu, 2 ablası ve bir erkek kardeşi olduğu ve önceden ortak biriyle kuaför işlettiği öğrenildi. Uçağın pilotu 54 yaşındaki iş adamı Hakan Köksal’ın cenazesi de ikamet ettiği Çalı Mahallesi’nde bulunan Çamlık Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çalı Mezarlığı’nda defnedildi.

    Bursa da düşen uçağın yüksek gerilim direğine çarptığı anlar kamerada #2

    Bursa da düşen uçağın yüksek gerilim direğine çarptığı anlar kamerada #3

    Bursa da düşen uçağın yüksek gerilim direğine çarptığı anlar kamerada #4

    Bursa da düşen uçağın yüksek gerilim direğine çarptığı anlar kamerada #5

    Bursa da düşen uçağın yüksek gerilim direğine çarptığı anlar kamerada #6

    Bursa da düşen uçağın yüksek gerilim direğine çarptığı anlar kamerada #7

    Bursa da düşen uçağın yüksek gerilim direğine çarptığı anlar kamerada #8

    Bursa da düşen uçağın yüksek gerilim direğine çarptığı anlar kamerada #9

    Bursa da düşen uçağın yüksek gerilim direğine çarptığı anlar kamerada #10


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