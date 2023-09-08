Bursa'da eğlence mekanında kavga! 1 kişi hayatını kaybetti Bir eğlence mekanında gürültü yaptıkları gerekçesiyle dışarı çıkarılmak istenen grup, güvenlik görevlileriyle tartıştı. Tartışma kavgaya dönerken güvenlik görevlisi Güçlü Şamil E., yanında bulunan silahla Çağlar B., Yasin K., Gökhan Kılıç ve Muhammet O.'ya ateş etti.

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İHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'ndaki bir gece kulübünde, gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Gece kulübünde gürültü yaptıkları gerekçesiyle güvenlik görevlisi tarafından dışarı çıkartılmak istenen arkadaş grubu, duruma tepki gösterdi.

Tartışmanın büyümesinin ardından arkadaş grubu, güvenlik görevlisi tarafından kapının önüne çıkartıldı.

1 kişi hayatını kaybetti

Gece kulübünün güvenlik görevlisi Güçlü Şamil E. yanında bulunan silahla Çağlar B., Yasin K., Gökhan Kılıç ve Muhammet O.'ya ateş etmeye başladı.

Çağlar B. de güvenlik görevlisi Güçlü Şamil E.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Silahlı çatışmada Yasin K., Gökhan Kılıç, Muhammet O. ve Güçlü Ş. E. yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Gökhan Kılıç doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazen, Muhammet O.'nun ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kavga anı cep telefonu kamerasında

Olay yerinden kaçan şüpheli Çağlar B., yaklaşık 500 metre ileride polis ekiplerince yakalandı. Silahlı çatışmanın yaşandığı kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)