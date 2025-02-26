Bursa'da ehliyet sınavını kazanan kadın sürücüden davullu kutlama

DHA
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ehliyet sonucu öğrenen bir kadın sürücü adayının sevinci, renkli anlara sahne oldu.
Millet Mahallesi'nde ehliyet sınavı için düzenlenen parkuru tamamlayıp, ehliyet almaya hak kazanan kadın sürücü adayı, sevincini kutlamak için davul çaldırdı.
O EĞLENCELİ ANLAR KAMERADA
Sürücü adayı, arkadaşının çaldığı davulun ritmine kendini kaptırdı.
Kaldırımda oynayan sürücü adayının eğlenceli anları, başka bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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