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Bursa'da ehliyet sınavını kazanan kadın sürücüden davullu kutlama

Bursa'da ehliyet sınavını kazanan kadın sürücüden davullu kutlama Yıldırım ilçesinde bir kadın sürücü adayının ehliyet sınavını geçmesi üzerine yaptığı davullu kutlama cep telefonu ile görüntülendi.