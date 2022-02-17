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    Bursa'da ehliyetsiz sürücü alkollüyken kaza yaptı

    Kaza yapan sürücü Hakan K.'nın 3.06 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edilirken, ayakta durmakta güçlük çeken sürücü, polislerden otomobilinin anahtarını istedi.
    • DHA
    • 17.02.2022 - 20:30
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    Bursa'da ehliyetsiz sürücü alkollüyken kaza yaptı

    Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Hakan K. yönetimindeki otomobil, önünde ilerlemekte olan Halil A.'nın (43) kullandığı Bulgaristan plakalı otomobile arkadan çarptı.

    Kazada Halil A. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Halil A., kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    3.06 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

    Polis ekiplerince yapılan kontrolde Hakan K.'nın 3.06 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ehliyetsiz olduğu da belirlenen Hakan K.'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, alkollü araç kullanmaktan ise 1823 TL olmak üzere toplam 5 bin 497 TL cezai işlem uygulandı.

    POLİSLERDEN OTOMOBİLİNİN ANAHTARINI İSTEDİ

    Ayakta durmakta zorlanan Hakan K., kendisini ekip aracına bindirmek isteyen polislerden otomobilinin anahtarını istedi. Polis memurlarının 'Arabanızı çekici alacak' demesine, 'Ben de şikayetçi olacağım' diye yanıt veren sürücü, güçlükle bindirildiği ekip aracıyla ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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